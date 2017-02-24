УПЦ и Минобороны обсудили вопросы введение службы капелланов

В Министерстве обороны состоялась встреча Министра обороны Украины генерала Степана Полторака с главой Синодального военного отдела УПЦ митрополитом Августином (Маркевичем). Об этом сообщает Синодальный военный отдел.

На встрече обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украинской Православной Церкви и Министерства обороны Украины в период введение службы военного духовенства. В частности, митрополит Августин рассказал о попытках ограничения деятельности военных священников УПЦ в войске, а также привел факты попыток запрета служения и даже закрытия храмов УПЦ в воинских частях и военных учебных заведениях.

В ходе разговора Министр обороны подчеркнул недопустимость разжигания межконфессиональной розни в военной среде, а также на том, что военнослужащие имеют право на духовное сопровождение в армии и посещение той Церкви, к которой они принадлежат. По приведенным фактам, были даны соответствующие поручения для всестороннего изучения и принятия обоснованных решений.