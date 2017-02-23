Суд отменил запрет на проведение Всеукраинского Крестного хода через Борисполь

Бориспольский микрорайонный суд Киевской области 22 февраля признал противоправным решение Бориспольского городского совета о запрете проводить Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину городом. Постановлением суда одиозное решение органа местного самоуправления было отменено, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Постановление суда было объявлено более чем через полгода после завершения молитвенного шествия.

Напомним, 22 июля 2017 года Бориспольский городской совет, вопреки действующему законодательству и воле местной общины, запретил пройти Всеукраинском Крестном ходом. Впоследствии, верующие, несмотря на агрессивные действия радикалов, все же преодолели некоторую дистанцию шествия микрорайоном Борисполя.

Суд обязал из бюджетных ассигнований возместить истцу, который отстаивал права Бориспольской епархии УПЦ, расходы на оплату судебного сбора.