Президент Украины показал Вице-Президенту США опаленное Евангелие погибшего украинского солдата
11:38, 22 февраля 2017Государство
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Фото: facebook.com
Во время переговоров с Вице-Президентом США Петр Порошенко показал ему обожженное Евангелие, которое принадлежало убитому в зоне АТО солдату.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
Фото: facebook.com
"Священное Писание, которое держал у своего сердца украинский солдат незадолго до гибели, нашли развернутым на страницах Евангелия от Марка, где написаны слова Христовы: «Ободритесь; это Я, не бойтесь»", - говорится в сообщении.
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