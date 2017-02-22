Президент Украины показал Вице-Президенту США опаленное Евангелие погибшего украинского солдата

Во время переговоров с Вице-Президентом США Петр Порошенко показал ему обожженное Евангелие, которое принадлежало убитому в зоне АТО солдату.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Священное Писание, которое держал у своего сердца украинский солдат незадолго до гибели, нашли развернутым на страницах Евангелия от Марка, где написаны слова Христовы: «Ободритесь; это Я, не бойтесь»", - говорится в сообщении.