Вывод прокуратуры: Строительство напротив Елецкого монастыря в Чернигове — законное

В строительстве двух многоэтажек по улице князя Черного в Чернигове существенных нарушений законодательства нет. Об этом заявил во время встречи с журналистами первый заместитель прокурора области Юрий Балев, сообщает "Черниговщина: события и комментарии" со ссылкой на "Сивер-центр".

Однако есть неясные моменты, поэтому следствие не завершено.

Два дома по улице князя Черного 4 и 4а в Чернигове - предмет нескольких споров недовольной общины, власти, застройщиков и церкви. Напомним, горсовет выделил земли запаса, находящиеся в охранной зоне заповедника «Чернигов древний», под строительство «Черниговбудинвесту», договор о строительстве заключен с предприятием «Гелиодор». Следствие – длительное противостояние между общественными активистами и застройщиками, которые, по мнению активистов, нарушают законодательство. У правлением Нацполиции в области проводит следствие. И, соответственно, — прокурорское расследование. Теперь уже есть и выводы – по всем направлениям, которые изучали работники прокуратуры.

Первое – о законности выделения земельных участков.

Второе – строительство не нанесло вреда слою, интересующему археологов, ведь строить начали без выводов археологической экспертизы, обязательной в этом случае. Вывод прокуратуры – вред не нанесен.

Нет, по словам первого заместителя прокурора области, и угрозы соседним строениям. Однако следователи признают: первый проект строительства не соответствовал требованиям законодательства.

По словам Юрия Балева, решение о строительство законное.

Впрочем, говорит первый заместитель прокурора области, все обстоятельства дела не выяснены, поэтому следствие продолжается.