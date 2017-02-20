На Ровенщине община УПЦ отстояла свой храм в суде

Ровенский окружной административный суд 16 февраля вынес решение в пользу общины УПЦ села Рясники Гощанского района Ровенской области, сообщает Информационно-аналитический портал УПЦ.

Суд отменил распоряжение председателя Ровенской ОГА о поочередных богослужениях с вновь созданной общиной УПЦ КП в Свято-Покровском храме села.

Правозащитник общины УПЦ Екатерина Иванюк разоблачила Ровенскую областную администрацию в представлении ложной информации о ситуации вокруг местного храма.

Суд признал, что председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко не имел права требовать от общины УПЦ поочередных богослужений с УПЦ КП.

Конфликтная ситуация вокруг храма УПЦ возникла осенью 2016 года. Верующие УПЦ, прихожане Свято-Покровском храме села утвердили в суде свое право на церковь.