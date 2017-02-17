В Черниговском горсовете создан местный совет церквей и религиозных общин

В Черниговском городском совете 16 февраля городской председатель Владислав Атрошенко встретился с представителями различных религиозных конфессий города для обсуждения актуальных вопросов современности. Представители всех религиозных конфессий поддержали решение о создании городского совета церквей и религиозных общин при городском голове, сообщает Пресс-служба Черниговского городского совета.

Среди наиболее важных вопросов: демографическая ситуация в городе, морально-психологическое состояние общества, настрой людей на позитив, взаимоуважение друг к другу и к государству.

По вопросам уровня рождаемости присутствующие были единого мнения, как светские власти, так и представители церквей, что нужно объединять усилия в проведении разъяснительной работы среди людей. Представители духовенства говорили также о том, что большая ответственность в этом вопросе возложена на медицинских работников, которые должны быть внимательными и осторожными в вопросах искусственного прерывания беременности.

Представители религиозных общин считают важным и сотрудничество в направлении физического и нравственного оздоровления населения.

На встрече затронули вопрос о необходимости объединения усилий в организации оказания морально-психологической помощи воинам АТО. Эта работа, по мнению собравшихся, важна не только на передовой, где фактически все время находятся представители разных конфессий, но и дома, для бойцов, которые возвращаются с АТО и нуждаются в морально-психологической поддержке для снятия стресса.

Затронули также вопрос о проведении совместных праздников, которые возрождают украинские традиции и имеют большую объединительную силу.

Участники совета высловили мысли о положительной практике других украинских городов по проведению телевизионных передач, например, круглых столов, с участием представителей духовенства. Тематическая направленность таких встреч прежде всего - это пропаганда семейных ценностей, физического и морального оздоровления общества и проч.

Присутствующие были едины во мнении, что всем религиозным общинам города надо искать то, что их объединяет, а не разъединяет.