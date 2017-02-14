В Ивано-Франковске ОБСЕ рассказали о положении дел УПЦ в регионе

В помещении Ивано-Франковской епархии УПЦ 13 февраля состоялась встреча епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона с представителями Мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Участники мероприятия обсудили вопросы состояния религиозной свободы и соблюдения прав верующих в епархии.

Напомним, 2 ноября 2016 года Львовский апелляционный хозяйственный суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требования исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета по делу о расторжении договора аренды помещения храма по ул. Черновола, 6 с Ивано-Франковской епархией УПЦ, тем самым лишив епархию канцелярии, а общину Преображения Господня – храма.

Судебные слушания по этому вопросу продолжаются.

6 февраля Высший хозяйственный суд Украины поддержал позицию православных верующих Прикарпатья и удовлетворил кассационную жалобу Ивано-Франковской епархии УПЦ.