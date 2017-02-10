Комитет по вопросам культуры и духовности хочет запретить рекламу на памятниках культурного наследия

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности 8 февраля поддержал законопроект о запрете размещения наружной рекламы в, так называемой, нулевой форматной зоне, куда войдут культурно-исторические места, сообщает СтройОбзор, с ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Таким образом, усугубляется ответственность за повреждения памятников культурного наследия, или же их содержание в неподобающем виде. К числу памятников культурного наследия, среди прочих, входят и храмы.

Об этом говорится в Законопроекте о внесении изменений к некоторым законам Украины, относительно запрета размещения внешней рекламы на памятниках культурного наследия (регламент № 5679) и на памятниках национального или местного значения и в зоне охраны этих памятников исторических ареалов населенных мест (регламент № 5679-1).

Комитет поддержал названные законопроекты, и теперь они направятся на рассмотрение народными депутатами в зале заседания парламента.