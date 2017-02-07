В Ивано-Франковске суд принял решение в пользу общины УПЦ

Высший хозяйственный суд Украины поддержал позицию православных верующих Прикарпатья и удовлетворил кассационную жалобу Ивано-Франковской епархии УПЦ, сообщает пресс-служба епархии.

6 февраля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление Львовского апелляционного хозяйственного суда от 2 ноября 2016 года, оставив в силе решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 2 августа 2016 года в деле 909/932/15, которым было отказано в иске исполкома Ивано-Франковского городского совета о расторжении договора аренды помещения храма по ул. Черновола, 6 из Ивано-Франковской епархией УПЦ.

Таким образом, закон стал на защиту епархии и прихожан Спасо-Преображенского храма УПЦ Ивано-Франковска.