Президент Украины в Международный день памяти жертв Холокоста призвал не допустить возрождения преступлений против человечества

День памяти жертв Холокоста 1 ноября 2005 года ввела Генеральная Ассамблея ООН. Эта дата – 27 января – выбрана не случайно. Именно в этот день 1945 года Советская армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, в котором погибло, по разным данным, от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

Инициаторами резолюции документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия и США, а их соавторами выступили еще более 90 государств.

Президент Украины Петр Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призвал не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Об этом говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.

«Холокост - одна из самых масштабных трагедий в истории земной цивилизации, ужасное нацистское преступление, порожденное культивированием античеловеческой идеологии. Миллионы невинных людей были уничтожены лишь за принадлежность к еврейскому народу. Нормальное человеческое сознание отказывается это воспринимать. Сегодня немногочисленные уже свидетели повествуют нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль. Он щемит в сердцах украинцев, бередит раны нашей многострадальной земли, горькими строками полнит книгу бытия украинского народа», - подчеркнул президент.

Как заявил Порошенко, «сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, ныне противостоят российской агрессии, защищая границы демократического мира. Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Помним. И будем едиными в отстаивании идеалов гуманизма, демократии, свободы и мира во всем мире».

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество объединиться для недопущения любых проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины к Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Вместе с людьми доброй воли во всем мире граждане Украины разных национальностей в этот день выражают свою солидарность с жертвами Холокоста и заявляют о своей решимости донести до грядущих поколений правду о варварских преступлениях нацизма и обезопасить человечество от разрушительных последствий антисемитизма, расизма и ксенофобии", - говорится в заявлении. Для Украины этот день исполнен особого трагизма и боли.

"Почти 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во времена Второй мировой войны. Одним из символов Холокоста стало урочище Бабий Яр, где в 1941-1943 годах было расстреляно 100 тысяч человек. Подавляющее большинство убитых составляли евреи", - отметили в МИД.

"Вместе со светлой памятью о погибших участники мероприятия вспомнили тех, кто рисковал своей жизнью ради спасения евреев, обреченных нацистами на смерть. Более 2,5 тысячам украинцев музеем Яд ва-Шем было присвоено высокое звание Праведников народов мира", - напомнили в министерстве.

"Сегодня Украина является семейным домом для более чем стотысячной еврейской общины, которая играет важную роль в развитии и укреплении Украинского государства. Вместе с представителями других национальностей евреи с оружием в руках защищают на востоке независимость и территориальную целостность Украинского государства от российской агрессии", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что, выражая в этот день искренние соболезнования жертвам Холокоста, их родным и близким, осуждая ужасающие преступления тоталитарного нацистского режима, "мы призываем международное сообщество объединить усилия с целью не допустить любых проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать у грядущих поколений уважение основных прав и свобод человека".



