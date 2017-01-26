СБУ провела обыск в доме одного из организаторов Крестного хода

В доме протоиерея Виктора Земляного, который участвовал в организации западной колонны Крестного хода летом 2016 года, СБУ провела обыск. Как сообщает "Страна", об этом в Facebook сообщил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому не смотря на провокации и угрозы Всеукраинский Крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "ему этого не простят"! Также он отстоял и предотвратил ряде захватов храмов УПЦ на Ровенщине", - написал Бахов.