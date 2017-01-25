В Парламенте Великобритании представлена выставка "Киево-Печерская лавра: история и современность" (фото)

В рамках торжественного мероприятия по празднованию 25-й годовщины дипломатических отношений между Украиной и Великобританией, 23 января в Парламенте Великобритании была представлена выставка художественных фотографий "Киево-Печерская лавра: история и современность", сообщает сайт Минкульта.

Художественные фотографии были предоставлены Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и представляют работы, на которых изображена Киево-Печерская лавра в разные исторические времена, уникальные архитектурные объекты, фрагменты древних росписей и внутреннего убранства храмов.

Во время открытия выставки с приветственными словами выступили Сопредседатель Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Великобританией Светлана Залищук и Глава «группы дружбы» в Парламенте Великобритании Дж.Ховарт.