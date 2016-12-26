Гройсман поздравил христиан западного обряда с Рождеством, а иудеев с праздником Хануки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

«Сердечно поздравляю всех, кто исповедует западный христианский обряд, с Рождеством Христовым! Пусть радость и тепло поселятся в ваших домах в праздничные и последующие дни, пусть отступят все невзгоды, печали и тревоги, а в душах и помыслах царят любовь, гармония и равновесие», - говорится в тексте приветствия, размещенном на Правительственном портале.

«Верю, что будущий год принесет всем нам новые достижения, а наш совместный труд, энтузиазм и целеустремленность будут служить на благо родной страны», - отметил Гройсман.

Он пожелал всем чистосердечной веры, крепкого здоровья, благополучия и мира.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил иудеев с праздником Хануки.

«Поздравляю с праздником Хануки! Пусть свет Хануки принесет в каждый дом счастье и радость!», - говорится в поздравлении премьера в Twitter.

Справка УНИАН. Ханука (освящение, обновление) - иудейский праздник, который продолжается 8 дней.

Праздник был основан во II веке до нашей эры в честь чуда, произошедшего после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 165 году до нашей эры. По преданию, воины Маккавея хотели освятить храм, но им удалось найти только один маленький кувшин с чистым маслом, которого хватило ровно на восемь дней.