Гройсман назвал погромщиков синагоги в Умани врагами государства

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 21 декабря, призвал Национальную полицию сделать все возможное для поимки злоумышленников, осквернивших в ночь на 21 декабря могильный комплекс цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

Об этом сообщает eajc.org.

«…Если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями – это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах», – сказал Гройсман.

Премьер обратился в главе МВД Арсену Авакову с просьбой установить «этих подонков» и наказать их.

Министр МВД в ответ заявил, что случившееся в Умани – «больше, чем преступление... Это делается, видимо, радикалами, чтобы «сделать фон» для украинско-израильских отношений».