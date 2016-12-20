В государственной спецслужбе транспорта появятся священники

Правительство приняло решение по организации на должном уровне душпасторськой опеки верующих, которые проходят военную службу в Государственной специальной службе транспорта. Как сообщает Рису со ссылкой на Правительственный портал, об этом говорится в распоряжении от 14 декабря 2016 г. № 964-р.

Документом предусмотрено, что положения распоряжения о службе военного духовенства (капелланскую службу) распространяются на указанную Службу.

Решение принято с целью организации деятельности военных священников в Государственной специальной службе транспорта. Что в свою очередь даст возможность военнослужащим Госспецтрансслужбы участвовать в богослужениях и выполнении религиозных обрядов.

*** В 2014 году Кабмин ввел капелланскую службу в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о пребывании 200 капелланов в подразделениях Вооруженных сил и Национальной гвардии.