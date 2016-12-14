В Киеве почтили героев Чернобыля

Торжественные мероприятия при участии Президента Украины состоялись в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 14 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в государственной церемонии возложения цветов к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля».

В церемонии почтения памяти воинов и героев Чернобыля приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубов, Первый Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, члены Правительства, народные депутаты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев Чернобыля, сообщает пресс-служба Президента.

Присутствующие почтили минутой молчания память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен в Украине Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.