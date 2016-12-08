Луценко назвал святого Александра Невского основоположником "лживого русского мира"

Генпрокурор Юрий Луценко ответил нардепу Вадиму Новинскому на его реплику о празднике святого благоверного князя Александра Невского, который "был за правду, а не за силу".

Об этом Луценко заявил на заседании Регламентного комитета Рады 6 декабря, где рассматривались дополнительные документы ГПУ о снятии неприкосновенности с Новинского, передает Depo.ua.

"Сегодня, как известно, праздник благоверного князя Александра Невского, который считал, что сила в правде и победил крестоносцев на Чудском озере. Так вот, за вами, Юрий Витальевич, сила, а за мной - правда", - сказал Новинский.

На это Луценко ответил, что князь ни с какими крестоносцами на озере не дрался.

"Александр Невский, как известно, ни с какими крестоносцами ни на каком озере не дрался, а наоборот, является основоположником лживого "русского мира", ряд последователей которого мы здесь видим и слышим", - сказал он.

В свою очередь, нардеп ответил генпрокурору, что Невский восстанавливал Киев после нашествия хана Батыя.

"Александр Невский, насколько я помню, был князем Киевским, находился здесь некоторое время и восстанавливал Киев после нашествия Батыя. Так что надо учить историю, это касается русского мира", - заявил Новинский.

Луценко ответил, что "князь Александр был кровником хана Батыя, который разрушил Киев – вам, как человеку разумному, это будет интересно знать".

Во время заседания регламентный комитет отложил вопрос снятия депутатской неприкосновенности с Новинского и запросил у ГПУ больше доказательств.