Вице-спикер ВР заявила, что верующему человеку не место в парламенте

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заявила на примере депутата Вадима Новинского, что верующему человеку не место в парламенте.

Об этом она сказала 6 декабря в прямом эфире 112 канала, в день заседания регламентного комитета, комментируя дело, в котором фигурирует Вадим Новинский.

"Если человек считает себя церковным, наверное он должен быть в другом месте, его место явно не в помещении парламента", - отметила вице-спикер.

По ее мнению, большинство депутатов - членов комитета не являются юристами и не понимают процессуальных требований.

"Как они могут проверить законность и обоснованность представления, если они не имеют такой квалификации? В результате мы наблюдаем такой фарс. Кроме того, мы имеем генпрокурора без юридического образования, который есть, увы, соучастником этого фарса и театра. Это надо прекратить", - отметила Оксана Сыроед.

Как известно, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед принадлежит к религиозной секте "Возрождение". В этом году она выступала в нетрадиционной церкви скандального пастора Владимира Мунтяна сразу после пасхальных праздников.

По сообщению "Страна.uа", выступление Сыроед напоминало проповедь, в которой она призвала, что "Бога надо привести в политику".

Как сообщалось, 6 декабря регламентный комитет ВР передал на усмотрение спикеру ВР Андрею Парубию представление относительно снятия неприкосновенности с депутата Вадима Новинского. В ходе заседания депутаты решили, что не получили достаточно доказательств причастности нардепа Новинского к совершению уголовных преступлений, которые ему инкриминируют. Сам Новинский своей вины не признает и считает дело против него исключительно политическим.