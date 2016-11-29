Всеукраинский Совет Церквей отметил свое 20-летие (рос.)

В урочистому засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з нагоди її 20-літнього ювілею взяли участь урядовці, народні депутати, науковці, експерти та журналісти.

Урочистості відбулися 29 листопада в приміщенні готелю «Хрещатик» під головуванням президента Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів Валерія Антонюка, повідомляє Інститут релігійної свободи.

З вітальними промовами до членів Ради Церков звернулися Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Заступник Глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш, лідер парламентської фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Голова Комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унгурян, народні депутати України Оксана Продан та Георгій Логвинський, голова секретаріату Ініціативної групи «Першого грудня» Іван Васюник та Голова Асоціації українських правників Василь Костицький.

Під час урочистого засідання члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій поділилися своїми спогадами про причини утворення Ради Церков, її роль у розвитку суспільства та становленні української державності.

Патріарх Філарет, Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, відзначив, що українські конфесії об’єднали свої зусилля у ВРЦіРО задля утвердження свободи віросповідання та розбудови демократичного суспільства. Але зараз, за словами Патріарха, найголовніше завдання українського суспільства – консолідуватися та проявити єдність заради збереження держави та громадянських свобод.

Підсумовуючи результати діяльності за 20 років, Глава Української Греко-католицької Церкви Святослав Шевчук наголосив на тому, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій є вагомою частиною громадянського суспільства України та, як найбільш представницька громадська інституція, внесла ключовий внесок у становлення української державності та розбудову демократії, консолідуючи навколо себе здорові сили.

За його словами, ще один важливий здобуток ВРЦіРО в тому, що вона стала майданчиком для зустрічі різних конфесій, долаючи внутрішньо церковний егоїзм. Крім цього, Рада Церков розвинула міжнародну сферу діяльності, презентуючи альтернативну думку і позицію про Україну, на відміну від політичного чинника, стаючи доброю звісткою для світу з України.

Водночас Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх визнав позитивним рішення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у 2005 році вийти з-під державної опіки та діяти самоврядно як неурядова інституція. Він підкреслив, що на сьогодні Рада Церков є прикладом для багатьох, у тому числі політиків і партійних активістів, як можна знаходити порозуміння та співпрацювати на благо суспільства, незважаючи на наявні доктринальні відмінності.

Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко відзначив позитивну стабілізуючу та миротворчу роль церков і релігійних організацій в Україні. Він зауважив, що Майдан 2004 та Революція Гідності 2013-2014 року могли б обернутися ще більш трагічними наслідками, якби священики і віруючи не виконували свою душпастирську місію під час цих громадянських протестів.

Він побажав представникам влади звернути увагу на важливу роль духовності в суспільному поступі, на необхідність духовно-морального виховання підростаючого покоління та закликав дбати найперше про честь і гідність, йти дорогою правди заради блага усього народу України.

Урочисте засідання завершилося спілкуванням у неформальній обстановці під час фуршету.

Відповідно до Положення про ВРЦіРО повноваження Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій на наступний піврічний період перейшли до Старшого єпископа ЦХВЄУ Михайла Паночка.

Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій утворена у 1996 році як міжконфесійна інституція. За 20 років своєї діяльності Рада Церков розширилася до 17 конфесій та на сьогодні є найбільшою інституцією громадянського суспільства. ВРЦіРО представляє у сукупності понад 90% усіх релігійних організацій України та всі основні віросповідні напрямки – християнство (православ’я, католицизм і протестантизм), іслам та іудаїзм.