Парубий утверждает, что Вселенский Патриарх пообещал посетить Украину

Вселенский Патриарх Варфоломей дал согласие посетить Украину.

Об этом сегодня во время заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Украины заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

"Патриарх Варфоломей дал добро на такой визит в Украину, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем провести встречу Всеукраинского совета церквей с патриархом Варфоломеем", - заявил Парубий.

Спикер ВР 19 ноября провёл встречу с патриархом Варфоломеем. Ранее Парубий заявил, что отношения официального Киева и Вселенской Патриархии должны быть гораздо более тесными, чтобы добиться создания единой поместной украинской православной церкви.