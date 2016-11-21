Президент подписал законопроект 5050 относительно неприбыльных организаций (укр.)

Президент України підписав законопроект № 5050, спрямований на вдосконалення діяльності неприбуткових організацій та продовження строку перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.

Про це Петро Порошенко оголосив під час зустрічі з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 18 листопада, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Законопроект № 5050 Верховна Рада прийняла ще 6 жовтня, а Президент визначив його як невідкладний. Проте до цього часу залишалась невідомою причина затримки з підписанням і оприлюдненням закону Главою держави.

Основні новації Закону України 1667-VIII від 06.10.2016 року наступні:

1. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу, тобто спрямованих на утримання неприбуткової організації, реалізацію її мети, завдань та напрямків діяльності.

2. Доходи релігійних організацій можуть використовуватися також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій (в тому числі здійснення гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, милосердя).

3. Крайній термін перереєстрації статутів релігійних організацій подовжується на рік – до 1 січня 2018 року.

Варто зауважити, що перед голосуванням парламентарі різних фракцій висловилися на підтримку цих змін, ініційованих Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, та закликали своїх колег до єдності у підтримці законопроекту.

Прийнятий Закон набуде чинності найближчими днями після його офіційного оприлюднення.

Як повідомляв ІРС, Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, чим дав старт до перереєстрації всіх неприбуткових організацій у новому Реєстрі.

Водночас до парламенту внесено урядовий законопроект, який передбачає продовження строку формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій до 1 липня 2017 року.

Нагадаємо, що практична імплементація підписаного законопроекту № 5050, як і урядового законопроекту № 5368, після набуття ними чинності можлива лише шляхом внесення змін до п. 2 Постанови Кабміну № 440 від 13.07.2016 р.