Депутаты договорились в ближайшие две недели доработать законопроект о военном капелланстве (укр.)

Депутати від різних парламентських комітетів і фракцій разом із представниками церков домовилися протягом кількох тижнів завершити роботу над проектом Закону України «Про військове капеланство».

Таке рішення прийняли учасники Круглого столу на тему «Розвиток капеланського служіння в Україні», який відбувся 17 листопада на запрошення Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, повідомляє Інститут релігійної свободи.

В обговоренні взяли участь Голова Комітету Сергій Пашинський та член Комітету Дмитро Тимчук, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унгурян, Заступник голови Комітету ВР з питань культури і духовності Віктор Єленський, Голова підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Юрій Мірошниченко (автор законопроекту № 1153), а також експерти державних і громадських інституцій.

З боку релігійної спільноти свій погляд на концепцію військового капелланства висловили члени Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, зокрема представники Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Церкви християн віри євангельської України, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів.

За підсумками доволі плідної та конструктивної дискусії учасники Круглого столу вирішили взяти за основу законопроект, розроблений Радою у справах душпастирської опіки, доповнити його доречними змінами з інших законопроектів та протягом двох тижнів зібрати поправки задля вдосконалення фінального тексту законопроекту у форматі робочої групи. Після цього узгоджений законопроект буде зареєстрований Верховній Раді зацікавленими депутатами від різних фракцій.

Як повідомляв ІРС, у жовтні цього року за ініціативи Комітету ВР з питань культури і духовності відбулося засідання робочої групи щодо законодавчого врегулювання діяльності військових капеланів.

Раніше Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 677-р від 02.07.2014 року про створення служби військового духовенства (капеланської служби) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Документ передбачає, що запропоновані релігійними організаціями священнослужителі-капелани, які успішно пройшли відбір, наймаються до штату відповідних військових формувань.