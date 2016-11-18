ВР приняла закон против домашнего насилия, учитывая позицию Совета Церквей

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроекти №5294 та №4952, спрямовані на запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Водночас, разом актуальними і важливими законодавчими змінами урядовий проект № 5294 передбачав запровадження до законодавства України понять “гендер”, “сексуальна орієнтація”, “гендерна ідентичність”, а депутатській проект № 4952 – поняття “сексуальної орієнтації”, проти чого раніше виступила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій з мотивів захисту традиційного шлюбу як союзу одного чоловіка та однієї жінки, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Проти цього виступили також парламентарі майже з усіх фракцій парламенту – Павло Унгурян («Народний фронт»), Юрій Соловей (БПП), Іван Крулько («Батьківщина»), Олег Ляшко та Ігор Мосійчук (Радикальна партія), Юрій Мірошниченко та Михайло Папієв («Опозиційний блок»).

“В цілому підтримуючи ідею боротьби із насильством у сім'ї, рівності прав чоловіків та жінок, це підтримується Церквою, християнством і нашим залом, і здоровим глуздом. ...Але, на жаль, під цією темою нам намагалися звідкись дати таке визначення, як "гендер" на відміну від "стать". Тобто є чоловіча і жіноча стать, а є ще таке поняття, яке нам намагаються в законодавство імплементувати, як "гендер". Це якісь ролі, якісь типи поведінки, і кажуть, їх вже є 58 таких типів”, – зауважив Павло Унгурян, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України».

Депутати у своїх виступах зауважили, що запровадження таких суперечливих термінів неможливе без широкого суспільного діалогу, а також необхідно зберегти традиційний погляд на сім'ю та врахувати позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Їх намагалася переконати в зворотному Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко:

“Питання гендеру означає англійською мовою тільки стать і рівність, і не тільки сексуальну рівність, як тут нам намагаються нав'язати. І це все-таки сесійна зала, а не молитовний зал. Давайте про це пам'ятати, будь ласка, під час обговорення законопроектів”.

Варто зауважити, що прихильники гендерної ідеології вирізняють наразі понад 50 видів гендерів, вимагаючи законодавчого захисту від дискримінації осіб з відповідною самоідентифікацією. В країнах Європи та США ці питання також викликають чимало суспільних дискусій.

У підсумку парламентарі домовилися прийняти обидва законопроекти у першому читанні з вилученням з їх текстів усіх згадок про “гендер” та “сексуальну орієнтацію”. Подібне рішення було прийнято щодо законопроекту № 1119 про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, який буде повторно розглянутий парламентом після внесення застереження стосовно неприйняття згаданих понять.

Нагадаємо, що рік тому Верховна Рада, порушуючи закон, за 17-ї спроби (протягом двох днів) проголосувала за резонансні зміни до Кодексу законів про працю, які містили поняття“сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність”.

Прийняті у першому читані законопроекти №5294 та №4952 спрямовані на запобігання домашньому насильству, фізичній агресії щодо жінок та боротьби з цими явищами. Пропонується розширити та уточнити перелік обтяжуючих обставин при подібних злочинах.

Зокрема, такими будуть вважатися злочинні діяння щодо людей похилого віку, інваліда, безпорадої людини, а також злочин проти дружини (чоловіка) теперішньої або колишньої і іншої особи, з якою кривдник перебуває в родинних чи близьких стосунках.

Відповідно до законопроекту, щодо особи, яка вчинила домашнє насилля, можуть бути застосовані обмежувальні заходи: заборона перебувати у місці спільного проживання з постраждалою стороною, обмеження спілкування з дитиною, у відношенні якої або у присутності якої здійснено акт домашнього насильства, заборона наближатися на певну відстань до місця перебування потерпілого.

Крім того, автори законодавчої ініціативи пропонують ввести кримінальну відповідальність за домашнє насильство – покарання громадськими роботами від 150 до 240 годин, арештом до шести місяців, обмеженням або позбавленням волі до п'яти років. Крім того, пропонують карати за примушення до шлюбу – обмеженням або позбавленням волі до трьох років, або арештом до шести місяців.

Разом з тим пропонується ввести кримінальну відповідальність за проведення аборту або стерилізації без добровільної згоди потерпілої сторони.