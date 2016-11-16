Открытие Евровидения не будут проводить в Софии Киевской

Никаких событий “Евровидения-2017” на Софийской площади и территории заповедника не будет.

Это подчеркнул заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников во время брифинга 15 ноября, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Никаких событий и никаких официальных мероприятий “Евровидения-2017” на Софийской площади и на территории Софийского историко-архитектурного заповедника проводиться не будет», — подчеркнул Резников, которого цитирует Укринформ.

По его словам открытие могут перенести в Мариинский парк в центре Киева.

Стоит отметить, что в Украинской Православной Церкви негативно оценили идею проведения на территории святыни светского мероприятия и выразили надежду, что для открытия “Евровидения-2017” найдут другое место.