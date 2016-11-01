Совет Церквей предложил Кабмину упростить регистрацию религиозных организаций (укр.)

Під час міжвідомчої наради в Кабміні представники ВРЦіРО представили свої напрацювання, спрямовані на спрощення реєстрації релігійних організацій і збереження ними свого неприбуткового статусу.

Зустріч відбулася 27 жовтня в Будинку уряду за участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Інституту релігійної свободи та посадових осіб Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції та Міністерства культури, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники наради проаналізували проблемні питання, пов’язані з процесом загальної перереєстрації всіх неприбуткових організацій, включно з релігійними, у зв’язку з вимогами підпункту 133.4.1 Податкового кодексу України. Зокрема, йшлося про те, що часто податкові інспектори відмовляють у збереженні неприбуткового статусу через буквальне трактування вимог Кодексу, ігноруючи при цьому профільні закони для кожного з видів неприбуткових організацій. Ця проблематика, за словами представника ІРС, потребує видання окремого листа-роз’яснення з боку ДФС до контролюючих органів.

Також релігійні діячі запропонували низку законодавчих змін, спрямованих на загальне спрощення, пришвидшення і здешевлення процедури реєстрації нових релігійних організацій і перереєстрації існуючих.

Концептуальні пропозиції представників Ради Церков щодо законодавчих змін полягають у наступному:

1. Запровадити принцип “єдиного вікна” шляхом надання Мінкультури та обласним держадміністраціям, КМДА та Севастопольській МДА, Раді Міністрів АР Крим повноважень щодо державної реєстрації релігійних організацій з відповідним доступом до Єдиного державного реєстру (або передачу документів, необхідних для державної реєстрації, певним державним реєстраторам);

2. Визначити вичерпний перелік документів, які подаються для реєстрації статуту та державної реєстрації релігійної організації за принципом “єдиного вікна”, та вичерпні вимоги до їх змісту;

3. Звільнити релігійні організації від обов’язку нотаріально посвідчувати протокол загальних зборів та їх статут перед поданням до державного реєстратора – аналогічно до громадських об’єднань і благодійних організацій;

4. Звільнити релігійні організації від адміністративного збору за державну реєстрацію;

5. Закріпити вимоги до неприбуткової діяльності та порядку ліквідації релігійних організацій безпосередньо у профільному Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» та окремо в Податковому кодексі Україні – без необхідності внесення змін до статутів релігійних організацій, чим забезпечити автоматичне перенесення їх до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій без загальної перереєстрації.

За результатами дискусії учасники наради домовилися сформулювати письмові пропозиції для Міністерства юстиції з метою покращення нинішнього процесу державної реєстрації релігійних організацій. У свою чергу Міністерству культури було рекомендовано узгодити з Всеукраїнською Радою Церков і провести належне громадське обговорення власних напрацювань, зроблених на виконання Національної стратегії у сфері прав людини.

Крім цього, за участі представників ВРЦіРО триватиме робота над комплексними законодавчими змінами, які покликані впровадити запропонований Радою Церков концептуальний підхід.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України № 1666-VIII від 06.10.2016 року для перереєстрації релігійної організації тепер необхідно звертатися до нотаріуса.

Окрім цього, Верховна Рада прийняла законопроект № 5050, яким внесла уточнення до вимог Податкового кодексу щодо статутів неприбуткових організацій та відстрочила крайній термін перереєстрації релігійних організацій до 1 січня 2018 року.