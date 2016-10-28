Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины изгнания нацистов из Украины
12:27, 28 октября 2016Государство
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voladm.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 72-й годовщины изгнания нацистов из Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В мероприятии также приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники АТО и официальные лица. Президент возложил цветы у Могилы неизвестного солдата на площади Славы в Киеве. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.
Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины.
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