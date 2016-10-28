Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 72-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии также приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники АТО и официальные лица. Президент возложил цветы у Могилы неизвестного солдата на площади Славы в Киеве. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины.