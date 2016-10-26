Всеукраинский Совет Церквей проведет выездное заседание на Донбассе

Главы украинских Церквей и религиозных организаций посетят Донецкую область с целью молитвы за Украину, общения с местными властями, журналистами, представителями миссии ОБСЕ.

Организационные детали и программу мероприятий представители конфессий обсудили 25 октября во время заседания Секретариата ВСЦиРО, сообщает Институт религиозной свободы.

Выездное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций состоится на следующей неделе. Во время поездки планируется встреча глав Церквей и религиозных организаций с руководством Службы безопасности Украины и Донецкой областной государственной военно-гражданской администрации.

Кроме этого, представители конфессий спланировали мероприятия, посвященные празднованию 20-летия деятельности ВСЦиРО, основная часть которых состоится 29 ноября 2016 года.

Особое внимание Секретариат ВСЦиРО уделил законодательным изменениям, связанным с перерегистрацией уставов религиозных организаций и сохранением их неприбыльного статуса. Речь идет о принятых недавно законопроектах № 5050 и № 5067.