Капелланы и парламентарии обсудили законопроект, который даст возможность Церкви официально заниматься военными

По инициативе Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности состоялось совещание относительно законодательного урегулирования деятельности военных капелланов.

Обсуждение состоялось под председательством председателя подкомитета, народного депутата Виктора Еленского, который представил представителям конфессий и присутствующим военным капелланам ряд концептуальных вопросов, которые требовали принятия согласованного решения, сообщает Институт религиозной свободы.

По инициативе Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности состоялось совещание по поводу законодательного урегулирования деятельности военных капелланов в Украине.

Обсуждение состоялось под председательством главы подкомитета, народного депутатаВиктора Еленского, который поднял перед представителями конфессий и присутствующими военными капелланами ряд концептуальных вопросов, требующих принятия согласованных решений, сообщает Институт религиозной свободы.

"Мы уже достаточно долгое время идем к закону о военном капелланстве, –прокомментировал цель совещания священник-капеллан УГКЦ Любомир Яворский. – За 2,5 года войны стало ясно, что различные поручения и положения по этому вопросу являются неэффективными и не работают. Основным и важным моментом остается решиться и принять закон, который позволит Церкви официально осуществлять душпастырское попечение о военных. Тогда Церковь и государство смогут сотрудничать эффективнее: государство пригласит Церковь к служению военнослужащим, а Церковь будет осуществлять это служение."

К обсуждению присоединился также народный депутат Юрий Мирошниченко, автор законопроекта № 1153 о введении института священнослужителей (капелланов) в военных, правоохранительных органах, а также уже принятого закона о капелланском служении в пенитенциарных учреждениях.

От имени Института религиозной свободы ряд предложений по этой проблематике озвучил юрист Максим Васин, один из соавторов проекта Закона «О военном капелланстве». Этот проект с согласия присутствующих был взят за основу с целью дальнейшей доработки по результатам договоренностей, достигнутых во время совещания.

В заседании также приняли участие должностные лица Министерства обороны, Национальной Гвардии, Государственной пограничной службы и Министерства культуры Украины.

В частности, во время участники совещания согласовали позиции по следующим вопросам:

Каким образом должна быть урегулирована деятельность военных капелланов?

Какая модель капелланского служения должна быть введена в Украине: капеллан-офицер, или капеллан как гражданский служащий, или смешанная?

Необходимо ли урегулировать и каким образом количество штатных капелланов в соответствии с количеством военнослужащих?

Какие должны быть функциональные обязанности капелланов?

Как сообщал ИРС, Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины подготовил собственный законопроект, направленный на урегулирование деятельности военных капелланов.

Ранее Кабинет Министров Украины издал Распоряжение № 677-р от 02.07.2014 года о создании службы военного духовенства (капелланской службы) в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Документ предусматривает, что предложенные религиозными организациями священнослужители-капелланы, которые успешно прошли отбор, нанимаются в штат соответствующих военных формирований с заключением трудовых договоров.