В РКЦ считают, что законопроект Еленского №4128 - это анархия и рейдерство

Законопроект депутата Верховной Рады Виктора Еленского № 4128 - это анархия и рейдерство.

Такую точку зрения высказал епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической Церкви Станислав Широкорадюк в эфире "Радио Мария".

"Относительно законопроекта Еленского № 4128. Создается анархия. Здесь ясно написано, что все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема, для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат... А почему не сделать, как во всем мире: каждая религиозная община должна быть юридическим лицом! Церковь должна быть юридическим лицом! Такой закон будет защищать Церковь. Я, упаси Боже, не за Московский Патриархат. Но таких законов не должно быть! Здесь молчать нельзя. Есть юридическое лицо, которое имеет право на свою собственность, права, защищается Конституцией. А здесь хотят сделать, как на Майдане. Проголосуем, и все! На майдане возле церкви революция идет... Вы понимаете к чему идет?! Это не хорошо, это не справедливо! Кто сильнее, тот и прав - это не по-христиански. То же рейдерство!", - считает епископ Станислав Широкорадюк.

"Сколько можно менять эти законы?! 25 лет независимости Украины - и постоянно что-то меняется. Если закон принят - не спеши выполнять, потому что завтра что-то изменится, - это наша проблема! Это обидно! Религиозным организациям дали время на перерегистрацию. Продлили на год. Вот такая у нас проблема. Это беда!", - сказал представитель РКЦ.

Относительно законопроекта № 4511, владыка Станислав отметил, что "Церковь - Христова, она свободна, для нее не должно создаваться особых статусов".

"Как можно подавать такие законы?! Если Церковь существует, она имеет свои законы. Какой еще надо статус выдумывать?! Кто еще имеет какие фантазии?! Если мы имеем проблемы с какой-то Церковью, то мы имеем проблемы не с Церковью, а с руководителями! Если кто-то нарушает закон, должны быть меры, как он должен за это отвечать! Если кто-то проводит антиукраинскую политику, неважно кто, политик или священник, то он должен отвечать. Независимо из какой он конфессии. Зачем создавать для Церкви клетку с особым статусом? Кому нужен этот закон об особом статусе?! Это унижение Церкви, и вообще, говорит очень плохо об Украине. Это не свидетельствует о демократичности государства и рационализме. Это недоразвитость. И это подают парламентарии, как ни странно - это люди, которые должны немножко думать", - подчеркнул владыка Станислав, комментируя законодательные инициативы депутатов ВР.