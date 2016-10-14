Президент Украины с супругой помолились за Украину в Софийском соборе
13:56, 14 октября 2016Государство
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Фото Primetour.ua
Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Софийском соборе приняли участие в «Молитве за Украину» в День защитника Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в совместной молитве приняли участие предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.
В мероприятии также приняли участие члены правительства и руководители силовых ведомств.
Петр и Марина Порошенко поставили свечи и помолились у старой иконы Божьей Матери.
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