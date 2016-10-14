Президент Украины с супругой помолились за Украину в Софийском соборе

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Софийском соборе приняли участие в «Молитве за Украину» в День защитника Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в совместной молитве приняли участие предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.

В мероприятии также приняли участие члены правительства и руководители силовых ведомств.

Петр и Марина Порошенко поставили свечи и помолились у старой иконы Божьей Матери.