Своими религиозными инициативами депутаты возвращают Украину во времена СССР — глава юротдела УПЦ

Законопроект №4511 об особом статусе для религиозных организаций — абсурдный, предусматривает собой ручной механизм воздействия на религиозные организации, нарушает Закон о «Свободе совести и религиозные организации» и, по сути, возвращает нас в советское прошлое.

Об этом сказал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов 12 октября в эфире программы «Право на голос», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя дискриминационную религиозную инициативу нардепов, глава Юридического отдела отметил, что, не смотря на то, что взаконопроекте № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором» четко не указывается религиозная организация, в отношении которой он будет использоваться, его инициаторы в СМИ уже неоднократно публично заявляли, что он направлен против УПЦ.

Он выразил недоумение по поводу того каким образом будут определять религиозные организации УПЦ с центром в Российской Федерации.

«Центр УПЦ находится в Киеве, юридическим основателем является Собор УПЦ. Все решения, которые касаются УПЦ, принимаются в Киеве Священным Синодом УПЦ под руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, — отметил протоиерей Александр. — В самом законопроекте механизм определения не описан, но можно предположить, что скорей всего в Министерстве культуры будет какой-то экспертный совет, который будет на свое усмотрение определять где находится центр той или иной религиозной организации».

По его мнению, «изначально, помимо его абсурдности, в закон закладывается ручной механизм управления. А это означает, что не исключено, что он позже также может быть применен и к другим религиозным организациям».

Кроме этого, протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что присваивать какой-то особый статус религиозной организации — это прямое нарушение принципа равенства.

«Ст. 5 Закона Украины о «Свободе совести» предусмотрено, что все религиозные организации равны перед законом. Нельзя какой-то одной из них отдать преимущество или дискриминировать другую», — подчеркнул он.

Юрист также обратил внимание на то, что с помощью этого закона государство может напрямую вмешиваться в деятельность религиозных организаций и даже принуждать их к действиям, которые противоречат учению, которое они исповедуют.

В частности он заявил, «новела, которая возвращает нас во времена СССР — это согласовывать назначение руководителей всех уровней религиозных организаций — епископов, наместников монастырей и т.д. с Министерством культуры. Это уже прямое и очевидное вмешательство в деятельность».

Важно отметить, что Комитет ВР советует принять этот законопроект в первом чтении, а члены Комитета по вопросам культуры и духовности в понедельник зарегистрировали постановление, чтобы принять этот законопроект уже за основу.

«В принципе никаких обсуждений не будет», — сказал протоиерей Александр.

Он напомнил также о позитивной практике, которая существовала ранее — все законодательные инициативы, которые касались деятельности религиозных организаций, свободы совести и вероисповедания выносились на обсуждение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«К сожалению, ни законопроект 4128, ни законопроект 4511 не выносился на обсуждение религиозной общественности, — сказал юрист. — Получается, что депутаты хотят урегулировать сферу религиозной деятельности, не посоветовавшись непосредственно с самими религиозными организациями».

Очевидно также, что отдельные депутаты пытаются лоббировать интересы определенной религиозной организации, но это опасная практика.

«У нас страна многоконфессиональная и в этом плане нужно соблюдать определенный паритет интересов, учитывать мнение всех религиозных организаций», — заключил глава Юридического отдела УПЦ.

Как сообщалось, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект № 4511 и призвало парламентариев его отклонить. А Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сделал вывод, что предложенный законопроект содержит признаки дискриминации по религиозному признаку.