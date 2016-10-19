В УПЦ описали схему, по которой действуют церковные рейдеры и призывали депутатов не узаконивать ее

Законопроект №4128 о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (о смене подчиненности религиозных общин), который будет рассмотрен Верховной Радой в ближайшее время, дает «зеленый свет» рейдерству в религиозной сфере и угрожает мирному сосуществованию большинству конфессий в Украине.

Об этом сказал глава Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, сообщает Центр информации УПЦ.

Причиной появления законопроекта №4128 он считает волну захватов храмов УПЦ представителями УПЦ КП в последние два года.

«Нами зафиксировано около 40 случаев захватов православных храмов, когда люди, не являющиеся членами религиозной общины, пытались присвоить имущество, внести изменения в уставные документы, изменить органы управления. Люди в камуфляжной форме врывались в церкви, срезали замки, избивали прихожан», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Он описал схему, по которой действуют церковные рейдеры.

«Сначала приезжают священники УПЦ КП или сочувствующий им политик, которые проводят агитацию и призывают к захвату храма УПЦ. Через некоторое время проводится референдум. Сама община храма в этом участие не принимает, а голосуют за смену юрисдикции местные жители, подвергнутые пропаганде», - отметил глава юротдела УПЦ.

«По нынешнему Закону Украины “О свободе совести и религиозных организациях” религиозная община может сменить подчиненность. Но эту подчиненность не имеет права сменить территориальная община, так как в населенном пункте может быть несколько религиозных общин разных конфессий. И на практике часто случалось так, что члены других религиозных общин голосовали, чтобы православная религиозная община изменила свою подчиненность. Это то же самое, если мы сейчас в Киеве соберем подписи и скажем, что Владимирский собор меняет свою подчиненность», - объяснил Александр Бахов.

По словам представителя УПЦ, законопроект №4128 несет опасность и для других конфессий Украины. Если местным жителям не понравится, например, иудейская или мусульманская община, они вполне смогут проголосовать, чтобы, например, мечеть стала христианским храмом.

«Примерно по такому сценарию и совершались захваты храмов УПЦ в последние два года. Но это было незаконно. Общины храмов обращались в суды и те в основном принимали решения в пользу УПЦ. И чтобы придать этим действиям законный характер в феврале 2016 года в ВР был зарегистрирован законопроект №4128. Сначала его хотели подать от имени Кабинета Министров, но в силу его явной антиконституционности, он стал частной законодательной инициативой депутатов», - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Также священник отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в ст. 8 Закона «О свободе совести и религиозных организациях», касательно смены подчиненности. Действующие нормы дают право религиозной общине сменять свою подчиненность, но не прописывают сам механизм этой смены.

«Мы знаем случаи законного перехода общин УПЦ в подчиненность УПЦ КП и общин УПЦ КП - в подчиненность УПЦ. Создатели законопроекта предлагают упорядочить механизм такого перехода, и, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет, но если вникнуть в его суть, то он грубо противоречит Конституции Украины, Конвенции по правам человека и практике Европейского Суда», - считает священник.

По его мнению, законопроектом нарушается принцип автономности религиозной общины, который предполагает, что религиозная община самостоятельно принимает решение о смене подчиненности и самостоятельно решает, кто может быть членом общины.

«Согласно же этому законопроекту членами религиозной общины могут быть люди, которые себя самоидентифицируют с этой общиной и принимают участие в ее религиозной жизни. Таким образом, чтобы стать членом религиозной общины уже не обязательно выполнять какие-то требования, а можно просто зайти в храм, поставить свечку и считать себя частью прихода», - говорит протоиерей Александр Бахов.

Представитель УПЦ считает, что в случае принятия данного законопроекта обострятся все существующие конфликты между конфессиями в Украине, рейдерский захват храмов получит правовое обоснование и станет массовым.