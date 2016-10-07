ВР приняла законопроект 5050 о неприбыльном статусе религиозных организаций

Парламент принял законопроект № 5050 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который устраняет ряд неточностей относительно неприбыльного статуса религиозных организаций.

С подачи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 6 октября народные депутаты проголосовали за принятие проекта в целом как закона, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В УПЦ напомнают о том, что в своих обращениях Совет Церквей обращал внимание на угрожающую ситуацию, связанную с некорректными требованиями подпункта 133.4.1 Налогового Кодекса в отношении религиозных организаций, которые в понимании налоговых инспекторов могут трактоваться как запрет любой благотворительной деятельности и милосердия в пользу членов религиозной организации.

Вместе с тем представители Всемирного Совета Церквей и члены Секретариата ВСЦиРО выразили свое негативное отношение и к скандальному законопроекту №4128. Также ряд экспертов раскритиковалиэтот законопроект и призвали парламентариев его отклонить. С тем же требованием обращались к чиновникам в течение двух дней верующие Украинской Православной Церкви, которые совершали свое молитвенное стояние у Верховной Рады.

Что касается принятого проекта закона №5050, согласно информации Института религиозной свободы, на утреннем заседании парламентарии отдельным решением включили этот законопроект в повестку дня пленарного заседания. В поддержку этой инициативы выступили представители всех парламентских фракций и «за» проголосовал 281 народный депутат.

Комментируя принятые изменения, председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что, не смотря на просьбу отменить требование о перерегистрации уставов религиозных организаций, данное требование сохранили, но учли специфику деятельности религиозных организаций.

«Для того, чтобы сохранить неприбыльность религиозным организациям оставили необходимость внесения изменений в уставы и продлили этот срок до 1 января 2018 года. В то же время положительным моментом является то, что религиозные общины могут и в дальнейшем использовать пожертвования для благотворительной деятельности, гуманитарной помощи, милосердия, а также другой деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций без угрозы потерять статус неприбыльности», — отметил протоиерей Александр Бахов.

Основные новации принятого Закона следующие:

Не считается распределением полученных доходов (прибыли) финансирование расходов, определенных подпунктом 133.4.2 Налогового кодекса, то есть направленных на содержание неприбыльной организации, реализации ее целей, задач и направлений деятельности.

Доходы религиозных организаций используются также для осуществления некоммерческой (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций (в том числе осуществления гуманитарной помощи, благотворительности, милосердия).

Крайний срок перерегистрации уставов религиозных организаций продлевается на год – до 1 января 2018 года.

Принятый Закон вступит в силу после его подписания и обнародования.