ВР одобрила условия введения благотворительных текстовых сообщений

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для введения благотворительных текстовых сообщений (№2297).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 299 народных депутатов из 355 зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в законе Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» устанавливается, что оператор телекоммуникаций осуществляет сбор благотворительных пожертвований с использованием благотворительного телекоммуникационного сообщения среди абонентов на основании договора о публичном сборе благотворительных пожертвований, заключенного с некоммерческой организацией, в том числе благотворительной организацией (кроме политических партий и кредитных союзов) или территориальной громадой. При этом выдача доверенности оператору не требуется.

Условия выполнения благотворительного телекоммуникационного сообщения, не установленные законом, определяются на основании соответствующего договора присоединения, который оператор телекоммуникаций размещает на своем официальном веб-сайте.

Устанавливается, что после получения от абонента благотворительного телекоммуникационного сообщения оператор телекоммуникаций перечисляет предварительно предоплаченные абонентом, но не использованные им средства за телекоммуникационные услуги (аванс) в пределах неиспользованного остатка в качестве благотворительного пожертвования в пользу неприбыльной организации, в том числе благотворительной организации (кроме политических партий и кредитных союзов), или территориальной громады в срок и в соответствии с условиями, определенными договором.

Они используют эти средства исключительно на цели, определенные договором, заключенным с оператором телекоммуникаций. В то же время использование средств на финансирование административных и других расходов неприбыльной организации, в том числе благотворительной организации (кроме политических партий и кредитных союзов), или территориальной громады, не предусмотренные договором, запрещается.

Оператор телекоммуникаций имеет право осуществлять контроль целевого использования собранных средств. Информация и отчеты об использовании средств подлежат обязательному опубликованию на веб-сайте организации или территориальной громады.

Кроме того, в законе Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» устанавливается, что не считаются финансовыми услугами операции оператора телекоммуникаций по публичному сбору благотворительных пожертвований с абонентов с использованием благотворительных телекоммуникационных сообщений, которые осуществляются на основании договора, заключенного между оператором телекоммуникаций и некоммерческой организацией, в том числе благотворительной организацией (кроме политических партий и кредитных союзов), или территориальной громадой, а также операции по дальнейшему перечислению таких средств.

В законе Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», в частности, устанавливается, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не уплачивается абонентами при отправке благотворительного телекоммуникационного сообщения. Кроме того, устанавливается, что операции на операторов телекоммуникаций по перечислению средств на цели благотворительной деятельности не распространяется действие закона «О платежных системах и перевод денег в Украине».

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.