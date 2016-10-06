7 причин не принимать законопроект с идеей о предоставлении особого статуса УПЦ - Главное научно-экспертное управление ВР

Институт религиозной свободы напоминает о том, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект № 4511 и призвало парламентариев его отклонить по следующим причинам:

1. Предложение законопроекта о предоставлении "особого статуса" со стороны государства для одних религиозных организаций в отличие от других, а также заключение с ними особых договоров, может расцениваться как вмешательство государства в деятельность церкви, нарушает принцип равенства всех конфессий и свидетельствует о дискриминации.

2. Уголовным законодательством уже предусмотрена ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поэтому не понятно в чем заключается необходимость заключать договор, содержащий вышеуказанные обязательства.

3. Абсолютно нереально выглядит предложенный трехмесячный срок подачи такими религиозными организациями необходимых документов для заключения соответствующего договора (соглашения), ведь в случае введения такого предписания около 12,5 тысяч религиозных организаций не смогут вовремя выполнить эти требования из-за неспособности Минкультуры обработать такое количество документов.

4. Законопроект не очерчивает круг вопросов, которые должны быть выяснены в результате экспертной оценки при регистрации/перерегистрации религиозных организаций, и кто именно может выступать в роли "независимых специалистов".

5. Требование о согласовании с Минкультуры всех назначений центрального и регионального руководства религиозных организаций нарушает конституционный принцип невмешательства и отделения государства от церкви, а также нарушает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, закрепленное в статье 35 Конституции Украины.

6. Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (ч.4 статьи 24) уже предусматривает обязанность согласования религиозной деятельности иностранцев для всех религиозных организаций Украины, по приглашению которых прибывают такие религиозные деятели.

7. Из содержания проекта не понятно, что авторы вкладывают в понятие "системное нарушение законодательства", и каким образом должны устанавливаться "факты сотрудничества с представителями милитарно-террористических группировок" как основание для прекращения деятельности религиозных организаций с особым статусом.

По материалам irs.in.ua