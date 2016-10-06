На рассмотрение Верховной Рады вынесен еще один законопроект, угрожающий религиозной жизни Украины

Вслед за законопроектом №4128 о легализации церковного рейдерства, на рассмотрение украинского парламента вынесен очередной дискриминационный проект закона об особом статусе для религиозных организаций, которые, якобы руководятся из государства-агрессора. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

5 октября Комитет по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины согласовал вынесение законопроекта № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором» на рассмотрение народных депутатов парламента. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Данный проект закона был зарегистрирован 22 апреля этого года. Его инициаторы — 13-ть депутатов ВРУ, в том числе Петренко А. М., Бригинец А. М., Левус А. М. — предлагают установить особый статус для религиозных организаций, которые, якобы управляются из России. Такие организации, считают нардепы, должны заключать с государственными органами договоры. Иначе — их могут запретить.

Заангажированная инициатива, сознательно направленная против Украинской Православной Церкви, на фоне лоббирования интересов «Киевского патриархата», неоднократно подвергалась критике. В частности, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сделал вывод, что предложенный законопроект содержит признаки дискриминации по религиозному признаку. Об этом также отмечал в своем комментарии Информационно-просветительскому отделу председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Следует отметить, что и во время нынешнего голосования в профильном комитете некоторые из нардепов выступили за доработку проекта закона №4511 и воздержались отдать свой голос за его согласование.