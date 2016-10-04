Верховная Рада собралась узаконить "церковное рейдерство"

6 октября, несмотря на шквал критики религиоведов, юристов и представителей ВСЦиРО, Верховная Рада рассмотрит резонансный законопроект №4128 В. Еленского в первом чтении.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

Инициатива легализовать церковное рейдерство была рекомендована профильным комитетом к рассмотрению в парламенте еще в начале лета без согласования с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. При этом, как отмечал председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, принятие законопроекта несет угрозу для всех религиозных организаций, поскольку вмешивается в их деятельность и предлагает механизм, по которым сегодня захватываются храмы у верующих УПЦ.

Напомним, что согласно логике законопроекта В. Еленского № 4128, любой посторонний человек может считать себя членом определенного прихода и голосовать за ее переход в другую юрисдикцию. По такой схеме уже произошли десятки захватов храмов Украинской Православной Церкви. Как отмечал в своем докладе Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Соборе епископов УПЦ 29 января 2016 года, во время так называемых голосований общих собраний за переподчинение приходов «происходит подмена понятий, и территориальную общину отождествляют с религиозной общиной».

Свое беспокойство и негативное отношение к законопроекту №4128 выразили представители Всемирного Совета Церквей, члены Секретариата ВСЦиРО, научно-экспертное управление Верховной Рады, Институт религиозной свободы, юристы Международного института защиты прав человека стран Восточной Европы, украинские религиоведы.

В частности, специалисты обращают внимание на то, что предложенные Еленским изменения действующего законодательства несут угрозу неоправданного вмешательства государства в автономность религиозных общин и появления новых конфликтных ситуаций из-за путаницы в порядке внесения изменений в уставы. Также экспертами и юристами отмечается некорректность использования предложенного в законопроекте термина «самоидентификация» и выражения «участие в религиозной жизни конкретной общины». Кроме того, отмечается несогласованность предложенных предписаний с европейскими нормами, практикой ЕС по правам человека, положениями Конституции Украины.

25 марта 2016 года Информационно-просветительским отделом УПЦ был проведен брифинг, во время которого была освещена аргументированная позиция Церкви относительно резонансного законопроекта Еленского.

В свою очередь, Патриарх Иерусалимский Феофил во время очередной встречи с делегацией украинских паломников заявил, что политики не должны решать церковные вопросы, так же, как и Церкви не нужно вмешиваться в политику. Патриарх также опроверг информацию, появившуюся в украинских СМИ, согласно которой, он поддержал идею автокефалии Украинской Церкви во время беседы с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 30 сентября.

Блаженнейший Патриарх Феофил поделился своими впечатлениями от общения с главой Украинского государства. В частности, речь шла об итогах Собора, который состоялся на Крите. "Через соборный процесс можно решить все проблемы и имеющиеся вопросы", - подчеркнул Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

"Однако политики очень часто рассуждают в политической манере. Политики не должны брать в свои руки церковные вопросы, потому что это смерть. Точно так же, как нам, представителям Церкви, не нужно вмешиваться в политические вопросы". Блаженнейший Патриарх отметил, что эти слова нашли понимание у украинского президента.

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