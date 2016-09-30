Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в Бабьем Яру до сих пор стонет земля, плачет небо, дрожат деревья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на траурной церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра.

«В годы Второй мировой войны украинцы тоже понесли многомиллионные потери, и мы хорошо знаем, как годами и десятилетиями болят сердца и души за погибшими родными и близкими... В Бабьем Яру будет создан Мемориал Холокоста – сегодня утром я обнародовал эту инициативу», - отметил он.

«Нет сил пересказывать, как все здесь происходило 75 лет назад. Впрочем, есть ли вообще необходимость в словах, если здесь до сих пор стонет земля, плачет небо и дрожат деревья. Когда по сей день слышны крики мертвых, память о которых прошу всех присутствующих, всех, кто нас смотрит, почтить минутой молчания», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко вместе с общественными деятелями и филантропами инициировал создание первого Мемориального центра жертв Холокоста «Бабий Яр».

Мемориал будет возведен в Киеве на месте массового уничтожения нацистами евреев, украинцев, ромов и представителей других национальностей.