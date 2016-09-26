Председатель СБУ призвал представителей Церквей помочь в освобождении заложников

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал представителей Церквей помочь государству в процессе освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО.

Об этом он сказал во время встречи с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Грицак напомнил, что на сегодняшний день 111 украинцев незаконно удерживаются на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, еще 499 – считаются пропавшими без вести.

По его мнению, Церкви со своей стороны, через своих священнослужителей могут помочь устанавливать местонахождение заложников и способствовать процессу их освобождения.

«Даже если мы совместными усилиями освободим хотя бы еще одного заложника – это тоже будет большое дело», – подчеркнул председатель СБУ.

Также Грицак назвал важным донесение правды о нечеловеческих условиях содержания наших пленных. Он передал членам Совета брошюру с воспоминаниями 124 заложников о пытках, которым они подверглись во время пребывания в застенках ОРДЛО.

Председатель СБУ считает важной роль священнослужителей в сохранении демократического, независимого государства.

«Сегодня некоторые деструктивные силы пытаются раскачать ситуацию в стране. Наша задача – сохранить государство, восстановить мир в Украине», – сказал он.

Грицак поддержал инициативу Совета Церквей на законодательном уровне ввести институт военных капелланов и пообещал посодействовать в реализации этого вопроса.

«Участники встречи обсудили вопрос объединения Украины и решили организовать следующее заседание Совета Церквей в районе проведения антитеррористической операции», - сообщили в пресс-центре СБУ.