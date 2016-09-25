В Украину на мероприятия к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра прибудут президенты Израиля, ФРГ, Венгрии и Евросовета

В Украину на мероприятия к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра прибудут президенты Израиля, Германии, Венгрии и Европейского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в рамках рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в США состоялась встреча с представителями еврейских организаций, которые были приглашены на мероприятия к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

По словам заместителя главы АПУ, на эти мероприятия прибудут, в частности, президенты Израиля и Германии, президент Европейского совета.

Елисеев также отметил, что президент Венгрии также дал согласие на участие в мероприятиях.

Как сообщалось, в этом году исполняется 75 лет одной из трагических страниц истории Холокоста в Украине - массового убийства евреев 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве.

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тыс. евреев.

Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек, две трети из которых составили евреи.