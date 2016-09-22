Совет Церквей призывает депутатов скорректировать Налоговый кодекс

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает парламент поддержать законопроект № 5050, который устраняет ряд неточностей в Налоговом кодексе относительно неприбыльного статуса религиозных организаций.

Соответствующие обращения Председатель ВСЦиРО Валерий Антонюк направил 20 сентября руководству Верховной Рады, профильного Комитета и депутатских фракций, сообщает Институт религиозной свободы.

Эти обращения отражают проблематику, с которой столкнулись религиозные общины всех конфессий, что стало предметом обсуждения на заседании Секретариата Всеукраинского Совета Церквей 14 сентября.

В своих обращениях Совет Церквей обращает внимание на угрожающую ситуацию, связанную с некорректными требованиями подпункта 133.4.1 Налогового кодекса Украины к религиозным организациям, которые в понимании налоговых инспекторов могут трактоваться как запрет любой благотворительной деятельности и милосердия в пользу членов религиозной организации. Другой проблемой является необходимость перерегистрации уставов всех зарегистрированных религиозных организаций (около 35 тысяч) до конца 2016 года как условие сохранения их неприбыльного статуса.

"Законопроект № 5050, разработанный при участии парламентских и общественных экспертов, членов Комитета и Совета Церквей, устраняет неточности Налогового кодекса, учитывая специфику религиозных организаций (возможность осуществлять благотворительность и милосердие в пользу единоверцев) и во многом решает проблему их всеобщей перерегистрации", – отмечает ВСЦиРО.

В пояснительной записке к законопроекту № 5050 авторы законодательной инициативы отмечают, что "соответствующие государственные органы физически не в состоянии осуществить перерегистрацию изменений в уставы (положения) религиозных организаций в определенный срок", то есть до 1 января 2017 года. По их убеждению, "нынешняя ситуация грозит парализовать всю благотворительную деятельность религиозных организаций", что и должны предотвратить предлагаемые изменения.

Кроме этого, Совет Церквей предложил Министерству финансов Украины отсрочить на один год дату внесения изменений в уставы неприбыльных организаций, установленную пунктами 34 и 35 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.