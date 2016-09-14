Конституционный Суд отменил все ограничения на публичные религиозные собрания

Конституционный Суд Украины обнародовал решение о том, что требования о получении разрешений у местных властей на проведение публичных религиозных и других мирных мероприятий не соответствуют Конституции, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на ccu.gov.ua.

13 сентября Конституционный Суд Украины официально обнародовал принятое 8 сентября Решение в деле по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части пятой статьи 21 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ (дело о заблаговременном оповещении о проведении публичных богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий).

«В демократическом правовом государстве не может быть установлен разный порядок проведения мирных собраний в зависимости от их организаторов и участников, цели и места, формы и тому подобное. А именно: в одних случаях требуется получить разрешение, а в других – заблаговременно известить о намерении провести такое собрание», – говорится в Решении Конституционного Суда.

Суд подчеркнул, что Конституция Украины «обязывает государство создать единый правовой механизм, регулирующий проведение гражданами, общественными или религиозными организациями, другими субъектами права публичных мирных собраний религиозного и нерелигиозного характера».

Так, в своем Решении Конституционный Суд подчеркнул, что Европейский суд по правам человека также признает религиозные собрания видом мирных собраний и соответственно считает незаконным ограничения права граждан на их проведение.

Согласно с данным Решением, в соответствии со статьей 39 Конституции Украины, единственным требованием для проведения публичных мирных собраний, как религиозных, так и нерелигиозных, является их мирных характер и заблаговременное извещение органов исполнительной власти или органов местного самоуправления.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть оспоренным.

Предыдущие законодательные нормы признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Решения, 8 сентября 2016 года.

Стоит отметить, что Конституционный Суд Украины считает, что право на свободу мировоззрения и вероисповедания вместе с другими фундаментальными правами и свободами является основой создания и функционирования демократического общества. Всестороннее утверждение и обеспечение этих прав и свобод – главная обязанность Украины как демократического, правового государства.

Судьей-докладчиком по этому делу был Станислав Шевчук, который организовал конституционное производство, привлек ученых, правозащитников и представителей Всеукраинского Совета Церквей к участию в устных слушаниях и подготовке материалов дела. Автором конституционного представления выступила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Конституционный Суд отменил все ограничения на публичные религиозные собрания Теперь нужно только заблаговременно известить органы исполнительной власти или органы местного самоуправления о проведении публичных религиозных собраний.