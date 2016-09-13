В Украине начался процесс признания дипломов и ученых званий по богословию

В Министерстве образования и науки Украины начали работу комиссии по государственному признанию документов о высшем духовном образовании, а также об ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Первые заседания обеих Комиссий состоялись 8 сентября в помещении МОН в Киеве, сообщает Институт религиозной свободы.

В соответствии с законодательством Украины, признание документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях осуществляется по уровням и ступеням высшего образования по отрасли знаний «Богословие».

Директор Департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОНАндрей Шевцов подчеркнул важность начала работы возглавляемой им Комиссии по государственному признанию документов об ученых степенях и ученых званиях. По его словам, это важный шаг к демократизации системы образования, который демонстрирует дружеское сотрудничество государства, общества и различных конфессий.

"Создается прецедент, в котором учтен европейский опыт – равенство всех конфессий, ведь в состав комиссии вошли представители различных церквей и религиозных организаций", – отметил председатель Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии Юрий Решетников подчеркнул, что нынешнее заседание является ответом на один из вопросов восстановления исторической справедливости, который церкви и религиозные организации поднимали с конца 90-х годов прошлого века. Он отметил важную роль Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич в том, что такое государственное признание стало возможным благодаря принятой в 2014 году новой редакции Закона Украины «О высшем образовании».

В ходе заседания члены Комиссии обсудили вопрос процедуры рассмотрения диссертаций (монографий), по результатам защиты которых лицам были присуждены научные степени. Комиссия также распределила между членами дела, переданные для государственного признания научных степеней и ученых званий, для подготовки соответствующих выводов.

В этот же день состоялось первое заседание Комиссии по государственному признанию документов о высшем духовном образовании. Участников заседания поздравил с началом работы первый заместитель Министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец. В дальнейшем заседание проходило под председательством председателя Комиссии, директора Департамента высшего образования МОН Олега Шарова.

Комиссия приняла протокольное решение о необходимости представления лицами, претендующими на государственное признание их документов о высшем духовном образовании, аттестатов о полном среднем образовании, что необходимо для получения высшего образования.

Во время заседания между членами Комиссии для подготовки соответствующих заключений было распределено около 30 дел, поступивших для государственного признания документов о высшем духовном образовании.

Следующие заседания комиссий состоятся в конце сентября.

Как сообщал ИРС, в июле 2016 года Минобразования Украины создало Комиссию по государственному признании документов о высшем духовном образовании и утвердило состав Комиссии по государственному признании документов об ученых степенях и ученых званиях.