Порошенко - мусульманам в день Курбан-Байрам: Уверен, только вместе мы большая, непобедимая сила

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских мусульман по случаю праздника Курбан-Байрам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в приветствии говорится: «Примите сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, который для мусульман является символом милосердия, благотворительности и любви к ближнему».

«Сегодня мы отстаиваем независимость и территориальную целостность нашего государства, активно строим европейскую Украину. Успешность поставленных задач возможна лишь в единстве — извечной ценности украинского народа, который пронес ее через века. Уверен, что только вместе мы большая, непобедимая сила», - подчеркнул Порошенко.

Он пожелал мусульманам, чтобы их жизнь была наполнена надеждой, дружеским теплом и новыми свершениями во имя Украины».