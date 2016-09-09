В Верховной раде обсудили тему законодательного регулирования религиозной сферы Украины

8 сентября 2016 года в конференц-зале Верховной Рады Украины состоялся круглый стол на тему «Законодательное регулирование религиозной сферы Украины: актуальные проблемы и вызовы» с участием народных депутатов Украины.

В мероприятии приняли также участие председатель Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии епископ Васильковский Николай, председатель Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, представители других религиозных конфессий, политологи, религиозные эксперты и представители СМИ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе заседания состоялось обсуждение резонансных законодательных инициатив, которые касаются религиозных организаций и свободы вероисповедания — законопроект 4128 «О внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях” (относительно изменения религиозными общинами подчиненности)» и законопроект 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором», а также связанных с ними вызовов.

Участники круглого стола отметили, что законопроект 4128 противоречит религиозной практике многих конфессий, а его принятие откроет дорогу для масштабного рейдерства имущества, принадлежащего религиозным организациям.

Что же касается положений законопроекта 4511, то они создают прецедент, когда органы государственной власти фактически по своему усмотрению будут менять статус религиозных организаций. Следствием такой ситуации может стать ограничение прав или даже запрет тех или иных конфессий.

Участники круглого стола приняли по результатам мероприятия резолюцию, в которой обратились к народным депутатам Украины, депутатских фракций и групп с рядом предложений.

Они призвали «не поддерживать законопроекты 4128 и 4511 как такие, которые ограничивают фундаментальное право на свободу мировоззрения и вероисповедания, создают условия для дискриминации религиозных организаций Украины и захват их имущества, разделяют граждан Украины по религиозному признаку».

Представители экспертной среды и общественности обратились с предложением обеспечить эффективное взаимодействие народных депутатов Украины с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций по вопросам разработки и рассмотрения законодательных инициатив, которые касаются религиозных организаций и свободы вероисповедания, придерживаться практики согласования с ней соответствующих законопроектов.

Народных депутатов призвали в дальнейшем не допускать рассмотрения законопроектов, касающихся религиозной сферы, принятие которых способно привести к новым конфликтам в религиозной среде и общественной жизни Украины, негативно отразится на международном имидже нашего государства.