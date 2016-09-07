Президент заверил, что каждый украинец будет иметь право верить в Бога по-своему и ходить в свою церковь

Каждый украинец имеет и будет иметь право верить в Бога по-своему и ходить в свою церковь.

Об этом 6 сентября заявил Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Он заверил народных депутатов в том, что государственная политика будет направлена на соблюдение фундаментального права свободы совести.

«В конституционных принципах взаимодействия государства с религиозными организациями не изменится ни одной запятой, и свобода совести ничем, никем и ни для кого не будет ограничена. Каждый украинец имеет и будет иметь право верить в Бога по-своему и ходить в свою церковь», — сказал он.