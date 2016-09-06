ВР решила провести 27 сентября парламентские слушания о 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Верховная Рада Украины приняла постановление ”О проведении парламентских слушаний «75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что слушания состоятся 27 сентября 2016 года в зале пленарных заседаний парламента.

Постановлением предусмотрено, что Кабинет министров до 20 сентября 2016 года должен подготовить и подать в Верховную Раду информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний, тиражируемые для народных депутатов, соответствующие предложения к рекомендациям парламентских слушаний, определить докладчика по указанному вопросу.

Предполагается пригласить для участия в парламентских слушаниях представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, Украинского института национальной памяти, научных учреждений, а также посольств Государства Израиль и Федеративной Республики Германия.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что в ходе Второй мировой войны (1939–1945 годов) Бабий Яр стал символом трагедии Украинского народа, братской могилой представителей многих национальностей, проживавших в Украине.

«Ведь во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах именно Бабий Яр был местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, а также советских подпольщиков, членов Организации украинских националистов, душевнобольных, заложников, «саботажников», нарушителей комендантского часа и других», - говорится в записке.

В частности, отмечается, что «только за два дня (29-30 сентября 1941 года) зондеркоманда 4а айнзатцгруппы С под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля при участии 45-го и 303-го батальонов немецкой полиции расстреляли почти 34 тысячи евреев».

«Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились вплоть до освобождения Киева от оккупации», - отмечается в документе.

При этом напоминается, что в 1941-1943 годах здесь были расстреляны 621 член ОУН, среди них - известная поэтесса Елена Телига.

«Всего же в течение двух лет (1941-1943 годы) в Бабьем Яру, только согласно официальным данным, было расстреляно около 100 тысяч человек», - констатируют авторы документа.