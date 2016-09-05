В ВР планируют слушания по чествованию памяти трагедии Бабьего Яра

Первый вице-спикер Ирина Геращенко предлагает 27 сентября провести специальные парламентские слушания по чествованию семьдесят пятой годовщины трагедии Бабьего Яра. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает УНН.

По ее словам, соответствующий проект постановления уже зарегистрирован.

Вспоминая события возле Верховной Рады 31 августа прошлого года первый вице-спикер отметила, что "ВР должна установить памятную доску погибшим правоохранителям". По ее словам, соответствующий проект постановления уже зарегистрирован.