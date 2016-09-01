Специальный докладчик ООН 1-9 сентября изучит положение переселенцев в Украине

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о правах внутренне перемещенных лиц Чалока Бейани во время визита в Украину 1-9 сентября изучит положение перемещенных лиц в Украине.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В ходе девятидневного визита Бейани встретится с представителями правительства, гражданского общества и семьями переселенцев. Специальный докладчик оценит нынешнее положение вынужденных переселенцев в Украине и обсудит ход выполнения рекомендаций по его улучшению, которые он представил по результатам своего предыдущего визита в 2014 году.

«В ходе предстоящего визита я намерен оценить прогресс, достигнутый в деле защиты и оказания помощи внутренне перемещенным лицам, а также провести консультации относительно нынешних проблем и возможностей», - сказал Бейани.

Он напомнил о своем предыдущем визите в страну и о докладе, подготовленном по его завершении.

«Я внимательно слежу за положением внутренне перемещенных лиц в Украине, которые по-прежнему сталкиваются с трудностями в реализации своих прав, в том числе на социальные пособия, свободу передвижения, жилье и трудоустройство», - подчеркнул Бейани.

Представитель ООН полагает, что проблемы переселенцев, в случае, если у них нет возможности вернуться в родные места, следует решать путем их интеграции в местные общины или переселения в другие районы.

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской горгосадминистраций, по состоянию на 29 августа 2016 года в Украине учтено 1 705 363 переселенца или 1 381 914 семей из Донбасса и Крыма.