Религиозные организации смогут проще сохранить неприбыльный статус – в ВР подан законопроект № 5050

В Верховную Раду подан законопроект № 5050 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций.

Изменения непосредственно касаются неприбыльной деятельности религиозных организаций и направлены на согласование Налогового Кодекса c Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, проект предлагает отменить для религиозных организаций требование о внесении изменений в уставы в части запрета распределения полученных пожертвований (доходов) или их части среди учредителей, членов такой организации, работников, членов органов управления. Поскольку такой запрет противоречит сущности религиозной деятельности, которая неразрывно связана с милосердием и благотворительностью.

Также законопроект уточняет, что пожертвования религиозных организаций могут использоваться на "предусмотренную законом для религиозных организаций неприбыльную (благотворительную) деятельность (в том числе оказание гуманитарной помощи, благотворительную деятельность, меценатство, милосердие и т.д.)". Таким образом, устраняется ещё одно ограничение, которое в настоящий момент содержится в Налоговом кодексе Украины.

Третья новация законопроекта отражает интерес всех неприбыльных организаций и вносит в Кодекс такое дополнение:

"Некоммерческие предприятия, учреждения и организации не могут быть исключены из Реестра неприбыльных учреждений и организаций только на том основании, что у контролирующего органа отсутствуют копии учредительных документов”.

Эти изменения, инициированные Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, поддержали парламентарии из разных парламентских фракций – Павел Унгурян, Оксана Продан, Александр Кирш, Тарас Козак и Георгий Логвинский, трое из которых являются членами профильного Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

В пояснительной записке к законопроекту № 5050 авторы отмечают, что "соответствующие государственные органы физически не в состоянии осуществить перерегистрацию изменений в уставы (положения) религиозных организаций в установленный срок", то есть до 1 января 2017 года. По их убеждению, "нынешняя ситуация грозит парализовать всю благотворительную деятельность религиозных организаций", что и должны предотвратить предлагаемые изменения.

В разработке проекта Закона приняли участие также эксперты Института религиозной свободы и Верховной Рады. Работа и консультации по законодательным изменениям продолжались в течение последних трех месяцев.

Ожидается, что предлагаемые изменения будут приняты до конца 2016 года. В результате будут упрощены требования к религиозным организациям, соблюдение которых необходимо для сохранения некоммерческого статуса и включения в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций. Необходимость таких изменений Всеукраинский Совет Церквей отмечал в обращениях к Президенту Украины, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады.

Как сообщал ИРС, Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений и организаций, чем дал старт к перерегистрации всех неприбыльных организаций в новом Реестре.